DW: Almanya’daki Suriyeli sığınmacılar geri dönmeleri için baskı görüyor

Suriye’de yaklaşık 14 yıl süren iç savaş Aralık 2024’te Esad rejiminin devrilmesi ile sona erdi.

Bu gelişmenin sonucunda dünyanın dört bir yanına dağılmış Suriyeli sığınmacılar Almanya’da tartışmalara konu oldu.

"ANNE, SURİYE’YE GERİ Mİ GİDİYORUZ?"

Haberde, sığınmacıların geri dönmeleri konusu okullarda konuşulmaya başlamasıyla çocukların da ailelerine geri dönüp dönmeyeceklerini sorduklarından bahsedildi.

"SEN SURİYELİSİN, ÜLKENE GERİ DÖN"

DW’ye konuşan avukat Nahla Osman, çocuklara ülkelerine geri dönmeleri söylendiğini duyduğunu ve birçoğunun artık Arapça konuşmaya bile çekindiğini dile getirdi.

Osman, bunlara rağmen "Artık Almanya’nın bir parçasısınız, sizi destekliyoruz" şeklinde pozitif mesajlar veren dostlar, komşular olduğunu da belirtti.

SIĞINMACILARIN 'VATAN GÖREVİ'

Gazete, muhafazakar politikacı Jens Spahn’ın Suriye İç Savaşı ile 2. Dünya Savaşı’nı karşılaştırdığı ve Almanlar’ın yaptığı gibi Suriyeliler’in de ülkelerine dönüp yeniden inşa etmeye katkıda bulunmalarının vatan görevleri olduğu sözlerine de yer verdi.

Haberde paylaşılan verilere göre, Almanya’da 1 milyona yakın Suriye vatandaşı var, fakat bunların yanlızca yüzde 1’i Almanya’da yaşama iznine sahip.

DW, Alman hükümetinin vatandaşlık almayı zorlaştırdığını, entegre olan yabancıların sadece 3 yılda vatandaş olmalarını sağlayan hızlandırılmış vatandaşlık programını iptal ettiğini de yazdı.