Petrol
88.26
0.93%
Euro
19.1076
0.17%
Dolar
18.6254
0.03%
Altın
1.044
0.36%
Borsa
4655
1.84%
Bitcoin
300.592
-2.10%
BTXN Coin
5.95
-2.29%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    DW'nin Yunan muhabiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

    2023 seçimlerini işaret eden muhabir, "Erdoğan, seçimleri kaybederse sürgün ya da hapisle karşılaşacak" şeklinde konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 11:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DW'nin Yunan muhabiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

    Türkiye'de gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri dünya kamuoyunca yakından takip ediliyor.

    Geçtiğimiz ay "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 ve sonrasına dair çalışmalar için düğmeye bastı.

    Türkiye'de yaklaşan seçimler gündemde

    Yunanistan'da yayın yapan Skai televizyonunda, Türkiye'de yaklaşan seçimler konuşuldu.

    Sunucu Sia Kosioni'nın yayınına bağlanan Deutsche Welle'in Yunan muhabiri Irene Anastassopoulou, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelere imza attı.

    Yunan muhabir: Erdoğan kaybederse sürgün ya da hapisle karşılaşacak

    Alman medya kuruluşu mensubu Anastassopoulou, Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi halinde "sürgün ya da hapisle" karşılaşması gerektiğini savundu.

    Yunan televizyonu, skandal ifadeleri, "Alman basını Erdoğan'a karşı. Seçimleri kaybederse sürgün ya da hapis" başlığıyla aktardı.

    "Alman basını, Erdoğan'a saldırıyor"

    Yunanistan basınında çıkan haberlerde de "Alman basını, Erdoğan'a saldırıyor. Hatta Türkiye Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kaybetmesi halinde hapse atılacağını ya da sürgün edileceğini savunuyor." denildi.

    Ayrıca Alman medyasının, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar nedeniyle rahatsızlık duyduğu ve Ankara'yı suçladığı belirtildi.

    DW nin Yunan muhabiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı hedef aldı #1

    Teröristlere Pençe-Kılıç Harekatı

    Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nı başlattı.

    Operasyon kapsamında kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar, şimdiye kadar 184 teröristi etkisiz hale getirdi.

    DW nin Yunan muhabiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı hedef aldı #2


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    İngiltere'de Tesco, yumurta satışını kısıtladı
    Dünya

    İngiltere'de Tesco, yumurta satışını kısıtladı

    Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, köprüler göründü
    3. Sayfa

    Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, köprüler göründü

    Görüş Bildir