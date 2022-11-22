DW'nin Yunan muhabiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

2023 seçimlerini işaret eden muhabir, "Erdoğan, seçimleri kaybederse sürgün ya da hapisle karşılaşacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'de gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri dünya kamuoyunca yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz ay "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 ve sonrasına dair çalışmalar için düğmeye bastı.

Türkiye'de yaklaşan seçimler gündemde

Yunanistan'da yayın yapan Skai televizyonunda, Türkiye'de yaklaşan seçimler konuşuldu.

Sunucu Sia Kosioni'nın yayınına bağlanan Deutsche Welle'in Yunan muhabiri Irene Anastassopoulou, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelere imza attı.

Yunan muhabir: Erdoğan kaybederse sürgün ya da hapisle karşılaşacak

Alman medya kuruluşu mensubu Anastassopoulou, Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi halinde "sürgün ya da hapisle" karşılaşması gerektiğini savundu.

Yunan televizyonu, skandal ifadeleri, "Alman basını Erdoğan'a karşı. Seçimleri kaybederse sürgün ya da hapis" başlığıyla aktardı.

"Alman basını, Erdoğan'a saldırıyor"

Yunanistan basınında çıkan haberlerde de "Alman basını, Erdoğan'a saldırıyor. Hatta Türkiye Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kaybetmesi halinde hapse atılacağını ya da sürgün edileceğini savunuyor." denildi.

Ayrıca Alman medyasının, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar nedeniyle rahatsızlık duyduğu ve Ankara'yı suçladığı belirtildi.

Teröristlere Pençe-Kılıç Harekatı

Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nı başlattı.

Operasyon kapsamında kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar, şimdiye kadar 184 teröristi etkisiz hale getirdi.