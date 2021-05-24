Ebu Huli: Filistinlilerin temel ihtiyaçları için UNRWA harekete geçmeli

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Ebu Huli, UNRWA'ya, Gazze Şeridi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması için hareket geçme çağrısı yaptı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes 21 Mayıs günü yürürlüğe girdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılarda büyük yara alan Filistinliler ateşkesin ardından yaralarını sarıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Ebu Huli, Gazze Şeridi’nin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) harekete geçme çağrısı yaptı.

Ebu Huli Gazze Şeridi’nde İsrail’in yoğun bombardımanı sebebiyle büyük yıkımın oluştuğunu belirtti.

"UNRWA ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya gelen Huli, düzenlenen saldırılarda etkilenen ailelerin tespit edilmesi ve evleri yıkılanların zararları değerlendirilerek kira ödeneği için acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

BİNDEN FAZLA KİŞİ SIĞINMA EVLERİNDE İKAMET EDİYOR

Abluka altında 70 binden fazla Filistinli yerinden edilirken, Huli binden fazla kişinin sığınma evlerinde ikamet ettiğini ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.