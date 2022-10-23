Economist, İngiltere'nin yeni başbakan adaylarını sıraladı

Listenin ilk sırasında Rishi Sunak yer aldı. Johnson'ın olası geri dönüşüne işaret edilerek, parlamentoda veda konuşması sırasında kullandığı ifadeye dikkat çekildi.

İngiltere'de 45 günlük Başbakan Liz Truss yönetiminde sona gelindi.

Başbakan Truss, vergi indirimi konusunda sert eleştirilere maruz kalınca parti içinde destek kaybı yaşadı.

İngiltere'de liderlik yarışı

Geçtiğimiz günlerde istifa açıklaması yapan Truss'ın ardından ülkenin yeni liderinin kim olacağı merak konusu haline geldi.

The Economist dergisi, Muhafazakar Parti'nin bu yıl ikinci kez liderlik yarışına sahne olacağını yazdı.

Sunak ilk sırada

Listenin ilk sırasında eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yer aldı. Sunak için liderlik ihtimali yüzde 76,4 olarak açıklandı.

Truss ile girdiği liderlik yarışını kaybeden Sunak için "Milletvekilleri arasında Truss'tan daha fazla destek almasına rağmen, Parlamento'da bölücü bir figür olmaya devam ediyor. Birçok milletvekili, önceki başbakan Boris Johnson'ın koltuğunu kaybetmesine yol açtığı için Sunak'ı suçluyor." denildi.

Johnson'ın olası geri dönüşü

İkinci sırada yüzde 18,9 ile eski Başbakan Johnson yer aldı. "Truss'un selefi Johnson'ın dönüşü, İngiliz siyasi tarihinde pek mümkün olmayan geri dönüşlerden birine işaret edecektir." ayrıntısına dikkat çekildi.

Johnson'ın Muhafazakar vekiller arasında ayrılıkçı bir figür olduğu, liderlik yarışında adaylığını açıklayabileceği belirtildi.

İngiliz Parlamentosu'na veda eden Johnson'ın, konuşması sırasında "Sonra görüşürüz bebeğim" şeklinde bir ifade kullandığı hatırlatıldı.

Başbakanlık adaylığı muhtemel diğer isimler

Bir önceki liderlik rekabetinde, Brexit yanlısı Penny Mordaunt'un Muhafazakar Parti üyeleri arasında favori olarak ortaya çıktığı aktarıldı.

Mordaunt'un, daha önce, 2019'da dönemin Başbakanı Theresa May'in Savunma Bakanı olarak görev yaparken, gelecekte başbakanlık koltuğu için işaret edildiği vurgulandı.

Listedeki diğer isimler, Truss hükümetinde istifasını sunan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman, Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ve 2019'dan bu yana Savunma Bakanlığı görevini yürüten Ben Wallace olarak sıralandı.

Boris Johnson'ın veda konuşması: Sonra görüşürüz bebeğim ViDEO