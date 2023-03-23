Economist: Türkiye, asıl sorunu yaşadığı İsveç'i askıda bıraktı Londra merkezli yayın kuruluşu, "Türkler, çeşitli düşmanları barındırmakla suçladığı İsveç'le asıl sorunu yaşıyor" dedi.

Türkiye, güvenlik endişelerini karşılayan Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de onay sürecinin başlatılacağını söyledi.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Finlandiya, Türkiye'nin onayını aldı, nihayetinde NATO'ya katılabilir" başlıklı haberinde, Ankara'nın İsveç'le ilgili durumuna da değindi.

"Türklerin asıl sorunu İsveç'le"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra askeri tarafsızlık politikasını terk eden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak üzere başvurduğu belirtildi ve şöyle denildi:

O zamandan beri her iki ülkenin başvuruları Türkiye tarafından askıya alındı. Türklerin asıl sorunu, çeşitli düşmanları barındırmakla suçladığı İsveç'le.



Ocak ayında Türkiye, Finlandiya'yı tek başına kabul edebileceğini söyledi. Finliler, bu fikre başta dayanışma gerekçesiyle karşı çıktı.

Finlandiya'nın onay süreci başlatıldı

Ancak zaman içerisinde bu önerinin kabul edildiği, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün 17 Mart'taki Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği zirvede onay sürecinin başlatılacağı haberini aldığı anımsatıldı.

"Erdoğan İsveç'i askıda bıraktı"

Aynı haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:

Erdoğan, terörist dediği 100'den fazla kişinin sınır dışı edilmesini talep ederek İsveç'i askıda bıraktı.

Diğer taraftan Finlandiya'nın, Rusya ile 1300 kilometre uzunluğundaki sınırını NATO şemsiyesi altında koruyabileceğine dikkat çekildi.