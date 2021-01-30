Economist'ten nükleer silahlanma analizi

Tahran ile yapılan anlaşmanın çöktüğüne işaret eden dergi, Türkiye'nin nükleer alanda adımlar atabileceğini ifade etti.

Londra merkezli Economist dergisi, son kapağında nükleer teknoloji alanını ele aldı.

Dergi, dünyanın nükleer silahlanma dalgasıyla karşı karşıya olduğunu, bu gidişatı durdurmak için nükleer güçlerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Nükleer silahlanma yarışıyla ilgili, "Çin'in hızla artan bölgesel hakimiyeti ve Kuzey Kore’nin büyüyen nükleer cephaneliği Güney Kore ve Japonya'yı büyülüyor." denildi.

"NÜKLEER ANLAŞMA ÇÖKÜYOR"

Diğer taraftan İran’ın nükleer programının Suudi Arabistan ve Türkiye’nin üzerinde belirdiği kaydedilerek, şu görüşler aktarıldı:

"Orta Doğu farklı. İran’ın nükleer programını kısıtlayan nükleer anlaşma çöküyor. ABD Başkanı Joe Biden anlaşmayı canlandırsa bile, hükümlerinin çoğunun süresi 10 yıl içinde sona eriyor."

"SUUDİ ARABİSTAN'IN ARDINDAN TÜRKİYE GELEBİLİR"

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, nükleer teknolojiye yönelik planları üzerinde çok az iç denetim olduğunu belirten dergi, "İran herhangi bir anda nükleer silah kullanmayı düşünüyormuş gibi görünürse, Suudi Arabistan geride kalmak istemeyecektir." dedi.

Nükleer alanda Riyad'ın ardından Türkiye'nin gelebileceği belirtildi. Nükleer düzenin çözülmeye başlaması halinde, bunu durdurmanın neredeyse imkansız olacağına dikkat çekildi.