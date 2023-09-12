Edirne'de Yunan zulmü: Askerler darbettiği göçmenleri yarı çıplak gönderdi Üzerlerinden paraları alınarak Meriç Nehri üzerinden geri itme ile Edirne'ye gönderilen göçmenlere uygulanan darp gözler önüne serildi.

İHA

Yunan güvenlik güçleri, kaçak göçmenleri ölüme itmeye devam ediyor…

Çanakkale’den Muğla’ya kıyı şeridinde her gün onlarca kaçak göçmenin motorları sökülüyor, Türk kara sularına geri itiliyor.

Birçok defa ölümle burun buruna gelen kaçak göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Güvenlik ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Edirne'de Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddete bir yenisi eklendi.

Yarı çıplak halde gönderdiler

3 kişilik bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darbettikten sonra Yunanistan’ın Kum çiftliği (Orestiada-Urlu) tarafında bulunan Meriç Nehri üzerinden geri gönderdi.

Nehrin karşı kısmında bulunan tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki Elçili köyüne geldiler.

Köylüler kaçak göçmenlere yardım etti

Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Köylüler tarafından elbise ve yiyecek verilen 3 kişilik grubun buradan yürüyerek ayrıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)