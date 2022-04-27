Petrol
105.25
0.61%
Euro
15.76
0.05%
Dolar
14.79
-0.04%
Altın
902.99
-0.37%
Borsa
2418
-2.59%
Bitcoin
573.055
-4.89%
BTXN Coin
20.14
3.38%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 27.04.2022 - 05:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

    İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.52'de merkez üssü Ege Denizi açıklarında Yunanistan kıyıları yakınında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    DHA'nın haberine göre, Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8.25 kilometre olarak ölçüldü.

     

    Ege Denizi nde 4.8 büyüklüğünde deprem #1


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.

    Mustafa Varank, milli gözlem uydusu İMECE'yi inceledi
    Teknoloji

    Mustafa Varank, milli gözlem uydusu İMECE'yi inceledi

    Yeni PlayStation Plus paketinin Türkiye fiyatı belli oldu
    Teknoloji

    Yeni PlayStation Plus paketinin Türkiye fiyatı belli oldu

    Görüş Bildir