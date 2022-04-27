- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 27.04.2022 - 05:54
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.52'de merkez üssü Ege Denizi açıklarında Yunanistan kıyıları yakınında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8.25 kilometre olarak ölçüldü.