Ekrem İmamoğlu'nun kararını İngiltere konuşuyor: İstanbul için yeniden yarışacak Seçimlere tekrar katılma niyetini dile getiren İmamoğlu, farklı ifadelerle nitelendirildi. Muhalefetin gelecekteki muhtemel lideri olduğu belirtilen İmamoğlu hakkında "Kılıçdaroğlu'ndan çok daha popüler ve karizmatik" denildi.

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ensonhaber.com

Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için adaylık sinyali verdi.

İmamoğlu, 31 Mart 2024'te düzenlenmesi planlanan seçimlerle ilgili niyetini ifade ederken, "Kaderimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum." dedi.

İBB Başkanı, "İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum." diye konuştu.

Tekrar aday olmaya hazırlanan İmamoğlu'nun verdiği mesajlar, İngiltere basınında geniş yankı uyandırdı.

52 yaşındaki siyasetçi hakkında destek niteliğinde ifadeler kullanılması ve kendisinden övgü dolu sözlerle bahsedilmesi dikkati çekti.

Financial Times: Muhalefeti bir araya gelmeye çağırdı

Financial Times, İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı harekete geçtiğini ve yerel seçimleri kazanmaya çalıştığını yazdı.

İstanbul'u yeniden kazanmak için muhalefeti “bir araya gelmeye” çağıran söz konusu ismin mesajlarının, Erdoğan'ın altılı koalisyonun desteklediği Kılıçdaroğlu'nu yenmesinin ardından geldiği belirtildi.

"CHP'nin en büyük şansı İmamoğlu"

Haberde, "Mart 2024'te belediye seçimleri yapılacak. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın kazanacağını söyledi, ancak partinin adaylarını henüz resmi olarak onaylamadı." denildi.

İstanbul'un kontrolünü elinde tutması konusunda CHP'nin "en büyük şansının" İmamoğlu olduğu savunulurken şu ifadeler kullanıldı:

Fakat mayıs ayındaki seçimlerin kaybedilmesi muhalefet seçmenlerini üzdü. Seçmenlerin CHP ile ilgili hayal kırıklıkları, İmamoğlu'nun şansını azaltabilir.

Ekrem İmamoğlu'nun ismi açıklanmayan bir yardımcısının, "İmamoğlu, bunu kendi partisi içinde değişim çağrısı yaparken yapıyor. Bu yüzden bedel ödeyebileceği bir risk var." şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Reuters: Muhalefetin gelecekteki olası lideri

Reuters haber ajansı, "önemli muhalefet figürü" olarak nitelediği İmamoğlu'nun İBB için yeniden aday olmaya hazırlandığını okurlarına duyurdu.

Haberde, İmamoğlu'ndan, "Türkiye'de siyasi muhalefetin gelecekteki olası lideri" şeklinde söz edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu 28 Mayıs'ta yenmesinden bu yana muhalefette "toptan değişim" çağrısında bulunduğu, fakat Kılıçdaroğlu'nun, artan istifa çağrılarına rağmen koltuğunda oturmaya devam ettiği kaydedildi.

CHP içindeki liderlik rekabetine işaret edilerek, "Bazı analistler, İmamoğlu'nu olası bir halef olarak görüyor." notu paylaşıldı.

Middle East Eye: Ezici yenilgiden sonra kazanmak istiyor

"Yeniden seçilmesi için kampanya başlattı" diye yazan Middle East Eye, CHP'li siyasetçinin, muhalefetin mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ezici yenilgisinin ardından bir dönem daha görev yapmayı umduğunu aktardı.

İmamoğlu'nun açıklamasının, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmeyi başaramamasından sonra geldiği ifade edilerek şöyle denildi:

Erdoğan, mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini rahat bir şekilde kazandı. Kılıçdaroğlu'nun kaybı muhalefeti daha da böldü. İmamoğlu, dolaylı olarak Kılıçdaroğlu'nun istifasını istedi.

"Kılıçdaroğlu'ndan daha karizmatik"

Ekrem İmamoğlu'nun salı günkü açıklamasının ardından, "İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na meydan okuma umutlarının söndüğüne" vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı: