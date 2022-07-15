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    Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem

    Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 15.07.2022 - 04:09
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    Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem

    Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), 57 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Guayas kentine 19 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.

    Can ya da mal kaybı yok

    AA'nın haberine göre; sarsıntının Pichincha, Manabi, Esmeralda, Cotopaxi, Chimborazo ve Loja kentlerinde de hissedildiği bildirildi.

    Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

    Ekvador'da, 16 ve 20 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 ve 6,1 büyüklüğündeki iki depremde yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetmişti.

    Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

     


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