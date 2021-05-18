Ekvador’da bulunan Darwin Kemeri çöktü

Dünyanın birçok yerinden turist çeken doğal kaya oluşumu Darwin Kemeri, erozyon nedeni ile çöktü.

Ekvador’un Galapagos Adaları’nda yer alan ve her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda turist çeken Darwin Kemeri erozyon nedeniyle çöktü.

Adını İngiliz biyolog Charles Darwin'den alan ünlü doğal kaya oluşumunda meydana gelen çökmenin ardından, Ekvador Çevre Bakanlığı açıklama yaptı.

FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Açıklamada kemerin erozyon sonrası fotoğrafı paylaşıldı.

Yaklaşık 234 ada, körfez ve kayadan oluşan takımadaların 4’ü 30 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.