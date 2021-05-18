Euro
10.1973
0.87%
Dolar
8.3373
0.31%
Altın
501.97
0.6%
Borsa
1.464
0.68%
Bitcoin
370.132
-1.95%
EXEN Coin
40.69
1.34%
21ºC
İstanbul
Sağanak yağış 21 C

    Ekvador’da bulunan Darwin Kemeri çöktü

    Dünyanın birçok yerinden turist çeken doğal kaya oluşumu Darwin Kemeri, erozyon nedeni ile çöktü.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 15:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekvador’da bulunan Darwin Kemeri çöktü

    Ekvador’un Galapagos Adaları’nda yer alan ve her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda turist çeken Darwin Kemeri erozyon nedeniyle çöktü.

    Adını İngiliz biyolog Charles Darwin'den alan ünlü doğal kaya oluşumunda meydana gelen çökmenin ardından, Ekvador Çevre Bakanlığı açıklama yaptı.

    FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

    Açıklamada kemerin erozyon sonrası fotoğrafı paylaşıldı.

    Yaklaşık 234 ada, körfez ve kayadan oluşan takımadaların 4’ü 30 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

    Ekvador’da bulunan Darwin Kemeri çöktü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir