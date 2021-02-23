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    Ekvador'da hapishane isyanı: En az 50 ölü

    Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çıkan hapishane ayaklanmasında en az 50 mahkum hayatını kaybetti.
    • AA
    • 23.02.2021 - 23:04
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 00:02
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    Ekvador'da hapishane isyanı: En az 50 ölü

    Ekvador’da 3 ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktı ve polis müdahalede bulundu.

    KONTROL SAĞLANMAYA ÇALIŞILIYOR

    Ekvador basınında çıkan habere göre, ayaklanmalarda en az 50 mahkum yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

    Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını bildirdi.

    DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

    Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi.

    Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti." ifadelerini kullandı.

    Ekvador'da hapishane isyanı: En az 50 ölü VİDEO

    Ekvador da hapishane isyanı: En az 50 ölü #1

    Ekvador da hapishane isyanı: En az 50 ölü #2

    Ekvador da hapishane isyanı: En az 50 ölü #3

    Ekvador da hapishane isyanı: En az 50 ölü #4

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