Ekvador'da hapishane isyanı: En az 50 ölü

Ekvador'da hapishane isyanı: En az 50 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çıkan hapishane ayaklanmasında en az 50 mahkum hayatını kaybetti.

Ekvador’da 3 ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktı ve polis müdahalede bulundu.

KONTROL SAĞLANMAYA ÇALIŞILIYOR

Ekvador basınında çıkan habere göre, ayaklanmalarda en az 50 mahkum yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını bildirdi.

DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi.

Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti." ifadelerini kullandı.

Ekvador'da hapishane isyanı: En az 50 ölü VİDEO