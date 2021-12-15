Ekvador’da ilk Omicron vakası görüldü

Sağlık Bakanı Ximena Garzon, ülkede ilk Omicron vakasının görüldüğünü, belirtilerin Güney Afrika’dan gelen 48 yaşındaki bir erkek hastada olduğunu söyledi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Sağlık Bakanı Ximena Garzon tarafından, ilk kez koronavirüsün Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Ülkeye 10 Aralık'ta Güney Afrika'dan geldiği tespit edilen 48 yaşındaki erkek bir hastada, Omicron belirtileri olduğu açıklandı.

Afrika kıtasına araştırma yapmak üzere giden bir mühendise Omicron'un bulaştığını belirten Garzon, hastanın 15 günlük zorunlu otel karantinasının başladığını kaydetti.

KARANTİNAYA ALINDI

Garzon, vatandaşın çift doz aşılı olduğuna ve düşük belirtiler gösterdiğine işaret ederek, "Hafif semptomları var ve otelde karantinaya alındı." ifadesini kullandı.

33 BİN 561 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekvador'da bugüne kadar koronavirüs edeniyle 33 bin 561 kişi hayatını kaybetti. 533 bin 457 kişi ise virüse yakalandı.