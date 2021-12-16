Yasa dışı madencilik faaliyetleri nedeniyle oluşan obruk, gece yarısı evleri yerle bir etti. Korku dolu anlar, kameralara da yansıdı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un güneyindeki Zaruma kentindeki bir kasabada obruk, gece saatlerinde 3 evin çökmesine yol açtı.

Korkunç anlar amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, obruğun evleri yerle bir ettiği görüldü.

“YASA DIŞI MADENCİLİK SORUNU VAR”

Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi Direktörü Christian Torres, "Zaruma'nın obruğa neden olan yasa dışı madencilik sorunu var." diyerek obrukların yasa dışı madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığını açıkladı.

Yaşanan olayda şu ana kadar ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Ekvador’da mahallede oluşan obruk, evleri yuttu VİDEO



MAHALLE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Diğer binaların çökme tehlikesi nedeniyle iki mahallenin sakinleri, bölgeden tahliye edildi.