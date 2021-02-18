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Ekvador’da muhabir canlı yayın sırasında soyuldu

Ekvador’da muhabir canlı yayın sırasında soyuldu

Ekvador’da spor muhabiri Diego Ordinola, stadyum önünden canlı yayın yaptığı sırada silahlı bir saldırgan tarafından soyuldu. Soyguncu, kameraman ve muhabirin telefonlarını çalarak kaçtı.