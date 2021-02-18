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    Ekvador’da muhabir canlı yayın sırasında soyuldu

    Ekvador’da spor muhabiri Diego Ordinola, stadyum önünden canlı yayın yaptığı sırada silahlı bir saldırgan tarafından soyuldu. Soyguncu, kameraman ve muhabirin telefonlarını çalarak kaçtı.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 20:28
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 20:40
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    Ekvador’da muhabir canlı yayın sırasında soyuldu

    Ekvador'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

    Ülkenin Guayas kentindeki Monumental Isidro Romero Carbo Stadyumu önünde karşılaşma öncesi detayları aktaran Spor muhabiri olan Diego Ordinola canlı yayında silahlı bir saldırgan tarafından soyuldu.

    MUHABİR VE KAMERAMANA SİLAH DOĞRULTTU

    Yaşadığı olay nedeniyle şoka giren spor muhabiri Ordinola'nın mikrofonunu hedef alan silahlı saldırgan, muhabir ve kameramana silah doğrulttu.

    Soyguncu, daha sonra kameramana ait çantada bulunan cep telefonunu alarak, motosikletli bir kişiyle olay yerinden hızla uzaklaştı.

    Ekvador’da muhabir canlı yayın sırasında soyuldu VİDEO

    OLAY YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞTI

    O anlar kameraman tarafından an be an kayda alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis her yerde silahlı saldırganı arıyor.

    Ekvador’da muhabir canlı yayın sırasında soyuldu #1

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