İHA
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da panik dolu anlar yaşandı.
Quevedo kentindeki silahlı saldırganlar, bir kız çocuğunu kaçırdı.
3 kız öğrencinin okula gitmek üzere bindiği aracın, silahlı saldırganların bulunduğu başka bir araç tarafından durdurulduğu görüldü.
Kız çocuğunu kaçırdılar
Araçtan inen 3 saldırgan, 12 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla otomobilden indirerek araca bindirdi.
Çocuk, saatler sonra bırakıldı
Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırganlar, yanlış kişiyi kaçırdıkları gerekçesiyle kız çocuğunu saatler sonra serbest bıraktı.
Saldırganların kimlikleri açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)