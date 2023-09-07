Ekvador'da silahlı saldırganların kız çocuğunu kaçırdığı anlar Okula gitmek üzere yola çıkan 3 öğrencinin bulunduğu otomobil, silahlı kişiler tarafından durduruldu. Araçtaki kız çocuğunu kaçıran şahıslar, yanlış kişiyi kaçırdıklarını öğrenince çocuğu serbest bıraktı.

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İHA

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da panik dolu anlar yaşandı.

Quevedo kentindeki silahlı saldırganlar, bir kız çocuğunu kaçırdı.

3 kız öğrencinin okula gitmek üzere bindiği aracın, silahlı saldırganların bulunduğu başka bir araç tarafından durdurulduğu görüldü.

Kız çocuğunu kaçırdılar

Araçtan inen 3 saldırgan, 12 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla otomobilden indirerek araca bindirdi.

Çocuk, saatler sonra bırakıldı

Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırganlar, yanlış kişiyi kaçırdıkları gerekçesiyle kız çocuğunu saatler sonra serbest bıraktı.

Saldırganların kimlikleri açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)