Ekvador’da toprak kaymasında 16 kişi öldü

İHA
Ekvador’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Chimborazo eyaletinde yer alan dağ kasabası Alausi’de toprak kayması meydana geldi.
Toprak kaydı, 16 kişi hayatını kaybetti
And Dağları’nda yer alan kasabadaki toprak kayması nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.
Birçok ev toprak altında kaldı
Yetkililer, 6 kişinin sağ kurtarıldığını, 7 kişiden ise hala haber alınamadığını ifade etti.
Felaket sonucu çok sayıda evin toprak altında kaldığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.