Ekvador’da toprak kaymasında 16 kişi öldü
İHA

Ekvador’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Chimborazo eyaletinde yer alan dağ kasabası Alausi’de meydana geldi.

Toprak kaydı, 16 kişi hayatını kaybetti

And Dağları’nda yer alan kasabadaki toprak kayması nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.

Birçok ev toprak altında kaldı

Yetkililer, 6 kişinin sağ kurtarıldığını, 7 kişiden ise hala haber alınamadığını ifade etti.

Felaket sonucu çok sayıda evin toprak altında kaldığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Ekvador’da toprak kaymasında 16 kişi öldü
Ekvador’da toprak kaymasında 16 kişi öldü
Ekvador’da toprak kaymasında 16 kişi öldü