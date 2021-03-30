Ekvador'da valiz içinde bebek kaplumbağalar ele geçirildi

Havalimanında hayvan kaçakçılarına ait bir valizin içinde plastiğe sarılı 185 bebek kaplumbağa bulundu.

Yabani hayvan kaçakçıları bu defa da nesli tükenmekte olan Galapagos kaplumbağalarını hedef aldı.

Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda bulunan bir havalimanında gümrük kontrolü sırasında bir valiz görevlilerin dikkatini çekti.

Gümrük görevlileri valizin sahibinin içinde hediyelik eşya olduğunu söylemesine rağmen valizi açtırdı.

PLASTİĞE SARILI 185 KAPLUMBAĞA ÇIKTI

Valizin içinde plastik poşetlere sarılı halde 185 yavru kaplumbağa bulundu. Kaplumbağaların yaklaşık 3 aylık olduğu belirtilerek, yasa dışı yollardan egzotik hayvan pazarlarında satılmak üzere kaçırılmaya çalışıldıkları aktarıldı.

Şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadığı ve valizi kontrol eden görevlilerin sorgulandığı öğrenildi.

KARABORSADA 5 BİN DOLARA SATILIYOR

Yetkililer, kaplumbağalardan 10 tanesinin öldüğünü bildirdi. Yaban hayatı kaçakçılığı ile mücadele eden yetkililer, yavruların karaborsada 5 bin dolara satılabildiğini belirtti.

Ekvador Çevre Bakanı Marcelo Mata, söz konusu olayı “ülkenin doğal faunası ve doğal mirasına karşı işlenmiş bir suç” olarak nitelendirdi.