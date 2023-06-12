Ekvadorlu yaşlı kadın tabutta dirildi Ekvadorlu yaşlı bir kadının, cenazesinin ardından bulunduğu tabutun içinde 'dirildiği' ve iki gün önce öldüğünü açıklayan aynı devlet hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

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İnanılması güç olay, Ekvador’da yaşandı…

'Bella Montoya' isimli kadın, öldü sanılarak tabuta konuldu ve cenaze için bekletilmeye başlandı.

Ancak bu sırada tabuttan bir ses geldi.

İki kişi tarafından taşınan tabut hemen yere indirildi.

Tabuta vurdu

Kapağı açılan tabutta, kadının derin derin nefes aldığı görüldü.

76 yaşındaki kadının oğlu Gilbert Balbern, 5 saatin ardından Montoya'nın sol eliyle tabuta vurduğunu söyledi.

Annesinin hemen hastanede tedavi altına alındığı belirten Balbern, “Annem oksijen alıyor. Kalbi stabil. Doktor elini çimdikledi ve annem buna reaksiyon gösterdi. Bana bunun iyi olduğunu söylediler çünkü bu, onun yavaş yavaş yaşam belirtisi gösterdiği anlamına geliyor.” dedi.

Ölüm belgesi bile verildi

"Bize bir ölüm belgesi bile verdiler" diyen Balbern, cuma günü sahil kasabası Babahoyo'daki Martin Icaza Devlet Hastanesi'nde öldüğü ilan edilen Montoya için tabut bağışı ayarlamak zorunda kaldığını söyledi.

Balbern, "Yavaş yavaş ne olduğunu anlıyorum. Şimdi sadece annemin sağlığının düzelmesi için dua ediyorum. Onun hayatta ve yanımda olmasını istiyorum." dedi.

Ekvador medyası ise ilginç olayı kadının 'dirilişini' kutlayan manşetlerle duyurdu.

Bakanlık komite kurdu, denetleyecek

Öte yandan Ekvador Sağlık Bakanlığı, yaşlı kadının felç şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve hayata döndürme girişimlerine yanıt vermeyerek kardiyak arreste girdiğini, bu nedenle görevli doktorun ölümünü doğruladığını açıkladı.

Bakanlık, olayı araştırmak için bir komite kurduğunu ve Montoya'nın tedavi sürecinin denetleneceğini duyurdu.