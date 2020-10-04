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    El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 2 ölü 3 yaralı

    El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 02:03
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    El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 2 ölü 3 yaralı

    Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bulunan El Hal Çarşısı kavşağındaki polis kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI

    Saldırıda ilke belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Düzenlenen saldırıda ciddi maddi hasar meydana geldi.

    El Bab da bomba yüklü araç patladı: 2 ölü 3 yaralı #1

    El Bab da bomba yüklü araç patladı: 2 ölü 3 yaralı #2

    El Bab da bomba yüklü araç patladı: 2 ölü 3 yaralı #3

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