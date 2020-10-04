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- El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 2 ölü 3 yaralı
El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 2 ölü 3 yaralı
El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
- İHA
- 04.10.2020 - 02:03
Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bulunan El Hal Çarşısı kavşağındaki polis kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda ilke belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Düzenlenen saldırıda ciddi maddi hasar meydana geldi.