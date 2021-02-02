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- El Bab’da EYP patladı: 3 yaralı
El Bab’da EYP patladı: 3 yaralı
Suriye'nin Halep kentinde, el yapımı patlayıcı bulunan araç infilak etti.
- İHA
- 02.02.2021 - 17:43
- Güncelleme : 02.02.2021 - 17:54
Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde, bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.
Patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Aracın nereden geldiği henüz bilinmezken, El Bab’da polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.