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    El Bab’da EYP patladı: 3 yaralı

    Suriye'nin Halep kentinde, el yapımı patlayıcı bulunan araç infilak etti.
    • İHA
    • 02.02.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 17:54
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    El Bab’da EYP patladı: 3 yaralı

    Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde, bir kamyona yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.

    Patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Aracın nereden geldiği henüz bilinmezken, El Bab’da polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    El Bab’da EYP patladı: 3 yaralı #1

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