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Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen eylemi, terör örgütü YPG/PKK'nın yaptığı değerlendiriliyor.

Suriye’nin kuzeyinde, peş peşe iki terör eylemi yaşandı.

El Bab ilçe merkezinde, dün gece bir mazot tankerine yerleştirildiği düşünülen bombanın patlaması sonucu çevrede bulunan çok sayıda mazot tankeri tahrip oldu.

TANKERLERİN BULUNDUĞU ALANDA PATLAMA

Tankerlerin bekletildiği park alanında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları neticesinde söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. Yerel güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sabotaj eylemlerinden şüpheleniyor.

El Bab'da mazot tankerine yerleştirilen bomba patladı VİDEO

POLİS ARACINA YERLEŞTİRİLEN BOMBA PATLADI

Kilis’in karşısında Suriye topraklarında yer alan muhaliflerin kontrolündeki Azez’de, yerel polis gücünü taşıyan minibüse yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada araçta bulunan 16 polis yaralandı. Yaralanan polisler, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.