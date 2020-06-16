- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- El Bab'da mazot tankerine yerleştirilen bomba patladı
El Bab'da mazot tankerine yerleştirilen bomba patladı
- AA
- 16.06.2020 - 12:07
Suriye’nin kuzeyinde, peş peşe iki terör eylemi yaşandı.
El Bab ilçe merkezinde, dün gece bir mazot tankerine yerleştirildiği düşünülen bombanın patlaması sonucu çevrede bulunan çok sayıda mazot tankeri tahrip oldu.
TANKERLERİN BULUNDUĞU ALANDA PATLAMA
Tankerlerin bekletildiği park alanında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları neticesinde söndürüldü.
Olayda can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. Yerel güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sabotaj eylemlerinden şüpheleniyor.
El Bab'da mazot tankerine yerleştirilen bomba patladı VİDEO
POLİS ARACINA YERLEŞTİRİLEN BOMBA PATLADI
Kilis’in karşısında Suriye topraklarında yer alan muhaliflerin kontrolündeki Azez’de, yerel polis gücünü taşıyan minibüse yerleştirilen bomba infilak etti.
Patlamada araçta bulunan 16 polis yaralandı. Yaralanan polisler, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.