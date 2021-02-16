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    El Bab'da patlama: 1 ölü, 5 yaralı

    Araç içinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 5 kişi ise tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 18:28
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 18:33
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    El Bab'da patlama: 1 ölü, 5 yaralı

    Suriye’nin Halep kentinde bulunan El Bab ilçesinin merkezinde, bir minibüsün içinde el yapımı bomba patladı.

    1 ÖLÜ, 5 YARALI

    Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.

    El Bab'da patlama: 1 ölü, 5 yaralı VİDEO

    El Bab da patlama: 1 ölü, 5 yaralı #1

    El Bab da patlama: 1 ölü, 5 yaralı #2

    El Bab da patlama: 1 ölü, 5 yaralı #3

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