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- El Bab'da patlama: 1 ölü, 5 yaralı
El Bab'da patlama: 1 ölü, 5 yaralı
Araç içinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 5 kişi ise tedavi altına alındı.
- İHA
- 16.02.2021 - 18:28
- Güncelleme : 16.02.2021 - 18:33
Suriye’nin Halep kentinde bulunan El Bab ilçesinin merkezinde, bir minibüsün içinde el yapımı bomba patladı.
1 ÖLÜ, 5 YARALI
Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.
El Bab'da patlama: 1 ölü, 5 yaralı VİDEO