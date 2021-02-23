El Bab'da yapılan okula şehidin ismi verildi

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab'da, Suriyeli hayırseverler tarafından inşasına başlanan imam hatip okuluna, şehit düşen Süleyman Demirel'in adı verildi.

Suriye'nin El Bab ilçesindeki temel atma törenine, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, şehidin Suriyeli meslektaşları, Bab yerel meclis üyeleri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

3 katlı 32 derslikli imam hatip okulunun temel atma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi.

"ŞEHİDİN ADI YAŞAYACAK"

Gaziantep Vali Yardımcı Anıl Alkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "4 Şubat'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in adı, Bab’da Suriyeli hayırseverlerin girişimleriyle inşasına başlanan imam hatip okulunda yaşayacak. Bab’da eğitim faaliyetlerine yerel meclis ve hayırseverlerin desteği sürüyor. Buradaki çalışmalarla bölge terör eylemleriyle değil eğitim, sağlık ve iktisadi faaliyetleriyle anılacak. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."





"SURİYELİ VE TÜRKLER KAN KARDEŞİDİR"

Bab yerel güvenlik güçlerine mensup Suriyeli Cuma Şerif de "Bab'daki çocukları, kadınları ve Bab halkını korumak adına, patlayıcının imhası sırasında şehit olan meslektaşımız Süleyman Demirel’in adının verildiği okul, Suriyeli ve Türkler kan kardeşidir mesajını, gelecek nesillere ulaştıracak." ifadelerini kullandı.

Şerif, Bab emniyet teşkilatı olarak Türk meslektaşının terör eylemini engellediği sırada şehit olmasına çok üzüldüklerini belirterek "Bölgemizde terör eylemlerini engellemek amacıyla çalışmalarımız sürüyor." dedi.