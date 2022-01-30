El Cezire: Libya'da Türk güçlerinin olmasından AB rahatsız

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire, Libya'da bulunan Türk güçlerinin varlığından ABD'nin aksine AB'yi derinden rahatsız ettiğini yazdı.

Türkiye ve Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasıyla, iki ülke arasındaki iş birliği hız kesmeden devam ediyor.

Katar merkezli yayın kuruluş El Cezire, Emily Milliken ve Giorgio Cafiero'nun hazırladığı "Savaşın parçaladığı Libya'daki dünya güçleri için sırada ne var?" başlıklı bir analiz haber yayınladı.

ANALİZDE TÜRK ASKERİNİN LİBYA'DAKİ VARLIĞINDAN BAHSEDİLDİ

Analiz haberde, bazı paralı askerlerin Libya'dan ayrılmasına rağmen, Türk askeri güçlerinin yakın zamanda ülkeyi terk edeceğini gösteren herhangi bir durumun olmadığı belirtildi.

Bu durumun iki ana nedeni olarak ise şunlara dikkat çekildi;

*Birincisi, Türkler ve Rusların Libya'da kalmaları ile kazanacakları çok şey var.

*İkincisi, mevcut koşullar altında ayrılmak için çok az teşvik ediliyorlar. Çünkü dünyada kozunu potansiyel olarak Türk ve Rus güçlerini ayrılmaya zorlamak için kullanabilecek tek güç ABD.

ABD'Lİ ARAŞTIRMACI EL CEZİRE'YE KONUŞTU: BRÜKSEL İÇİN ÜZGÜNÜM

El Cezire'nin aktardığına göre; Brookings Enstitüsü Dış Politika programında Güvenlik, Strateji ve Teknoloji Merkezi'nde araştırmacı olan Federica Saini Fasanotti, "Washington, özellikle Donbas'tan Kuzey Kore'ye, Çin'e ve hepsinden önemlisi Biden yönetiminin karşı karşıya olduğu devasa iç sorunlara kadar çok daha acil sorunların olduğu böyle bir zamanda, Libya ile ilgilenmiyor" dedi.

El Cezire'ye konuşan Fasanotti, "Bu yüzden şimdiye kadar beklenen taahhüt olmadı ve yarın da olmayacak. Brüksel için üzgünüm" diye konuştu.

"ABD'NİN AKSİNE AB'Yİ DERİNDEN RAHATSIZ EDİYOR"

Avrupa Birliği devletlerinin özellikle Akdeniz ülkeleri özelindekilerin, Libya'nın geleceğinde büyük paya sahip olduğunu öne süren El Cezire, haberde"Kuzey Afrika ülkesinde hem Türk hem de Rus güçlerinin varlığı, Washington'un aksine, AB'yi derinden rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.