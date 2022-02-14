El Cezire: Türkiye ile BAE arasındaki anlaşmalar, olumlu atmosferi güçlendirecek

Katar merkezli gazete, Erdoğan'ın BAE ziyareti sırasında imzalanacak anlaşmaların önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı ziyaret, Körfez'de ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği ve iki gün sürecek ziyareti sırasında BAE ile 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

OLUMLU ATMOSFER VURGUSU

El Cezire, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmalara dikkat çekti. Anlaşmaların savunma, ulaşım, sağlık ve tarım gibi alanları kapsadığı belirtildi.

Haberde, "Bu anlaşmalar, son birkaç ayda Türk-Emirlik ilişkilerini karakterize eden olumlu atmosferi güçlendirecek." denildi.

YENİ BİR İVME KAZANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BAE'de yayınlanan Khaleej Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda, ziyaretinin karşılıklı iş birliğini geliştireceğini söylediği belirtildi.

Aynı yazıda Erdoğan'ın, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin, karşılıklı ziyaretlerle yeni bir ivme kazandığına dikkat çektiği kaydedildi.

Abu Dabi Veliaht Prensi'nin, 24 Kasım 2021'de Türkiye'yi ziyaret ettiği ve o dönemde özellikle ekonomik ve yatırım alanlarında bir dizi anlaşmaya imza atıldığı anımsatıldı.