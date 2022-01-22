El Chapo, çok eşli çıktı

Meksikalı El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın iki kadınla birden evli olduğu ortaya çıktı. El Chapo’nin Meksika'da çok eşlilik yasak olduğu için 2 ile 5 yıl daha ceza alması gündemde…

El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro'nun (32) aslında Meksikalı uyuşturucu baronunun resmen eşi olmadığı iddia edildi.

Eski güzellik kraliçesi hakkında yazılan bir kitaba göre; Joaquin Guzman (64) ile Aispuro Temmuz 2007'de ilahi kanunla evlendi.

Bu nedenle cezaevindeki kartel lideri resmi olarak hala ilk eşi Alejandrina Salazar ile evli…

DÜĞÜN MUAZZAMDI

Yasal soruna rağmen Guzman'ın Meksika'nın Sinaloa kentinde bir rahibe, kendisi ve Aispuro için bir düğün düzenlemesi amacıyla rüşvet verdiği ortaya çıktı.

Aispuro kutlamanın ailelerin katıldığı küçük bir etkinlik olduğunu iddia etse bile kitapta anlatılanlara göre düğün muazzamdı.

SON EŞİNDEN İKİZ KIZI VAR

Guzman, sosyal hizmet görevlisi ilk eşi Alejandrina Salazar ile 1977'de evlendi ve çiftin, beş çocukları oldu.

Guzman, son eşi Aispuro ile 2007'de evlendi ve çiftin 10 yaşında ikiz kızları bulunuyor…

5 YIL DAHA CEZA ALABİLİR

Aispuro, ABD'de müebbet hapis cezası çeken Guzman'ın karteline yardım etmekten üç yıl hapis cezası aldı.

Ancak Meksika'da çok eşlilik yasak olduğu için iki ile beş yıl daha ceza alması gündemde.