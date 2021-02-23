El Chapo'nun eşi de tutuklandı

El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro, Virginia'daki Dulles Uluslararası Havalimanında uyuşturucu madde getirme suçundan tutuklandı.

El Chapo (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, 2016 yılında hapishaneden ikinci kez firar ettikten sonra memleketi Sinaloa'da yakalanmıştı.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

EŞİ DE YAKALANDI

ABD Adalet Bakanlığı, El Chapo (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu örgütünün elebaşı Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro'nun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından dolayı tutuklandığını açıkladı.

iki yıl önce düzenli bir şekilde El Chapo'nun duruşmalarına katılan Aispuro'nun bugün Virginia'daki Dulles Uluslararası Havalimanında tutuklandığı ve salı günü Washington'da hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

UYUŞTURUCU MADDE GETİRMEKLE SUÇLANDI

Adalet Bakanlığı açıklamasında, Aispuro'nun ABD'ye eroin, kokain ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerini getirmekle suçlandığı kaydedildi.

Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.