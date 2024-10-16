El Nino, Güney Afrika’da 27 milyon insanı etkiledi

DHA

Gıda Programı (WFP), El-Nino'nun tetiklediği kuraklığın insani felakete dönüşmesini önlemek için acil yardım çağrısında bulundu.

Açıklamada, kuraklık nedeniyle 27 milyondan fazla insanın etkilendiği ifade edilerek, “Yaklaşık 21 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Birçok toplum için bu, on yıllardır görülen en kötü gıda krizi. Ekim ayı, kıtlık mevsiminin başlangıcını işaret ediyor ve gelecek yıl mart ve nisan aylarındaki hasada kadar her ayın bir öncekinden daha kötü olması bekleniyor.” denildi.

Lesotho, Malavi, Namibya, Zambiya ve Zimbabve açlık krizini bir felaket durumu ilan ederek, uluslararası insani yardım çağrısında bulundu.

"MÜDAHALE PLANI TEHLİKEYE GİRİYOR"

WFP, bölgedeki operasyonların devamı için fon desteğine dikkat çekerek, “Artan küresel ihtiyaçlara rağmen, Güney Afrika'daki milyonlarca kişiye yardım sağlamak için gereken 369 milyon ABD dolarının yalnızca beşte birini aldık. Şimdiye kadar alınan fonlar WFP'nin yardım amaçlı gıda dağıtımlarına başlamasına olanak sağlasa da, önemli bir fon açığı devam ediyor ve bu durum, gelecek yıl mart ayındaki kuraklık sezonunun sonuna kadar tam ölçekli bir müdahale planını tehlikeye atma tehlikesi taşıyor.” ifadeleri kullanıldı.