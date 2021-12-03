Savunma Bakanı Merino Monroy'un oğlu Teğmen Gerardo Antonio Merino Marroqun'nin kullandığı savaş uçağı denize düştü. Yaşanan kazadan sonra Devlet Başkanı, bakana taziyelerini iletti.

El Salvador'da savaş uçağının düşmesi sonucu ülke yasa boğuldu.

SAVUNMA BAKANI'NIN OĞLU OLAN PİLOT YAŞAMINI YİTİRDİ

Salvador Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Merino Monroy'un oğlu Teğmen Gerardo Antonio Merino Marroqun’in ülkenin kıyı bölgesinde görev uçuşu yaptığı sırada kontrolündeki savaş uçağının düştüğü ve kazada hayatını kaybettiği aktarıldı.

DEVLET BAŞKANI, BAKANA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Açıklamada, uçağın La Paz bölgesindeki La Puntilla sahilinde denize düştüğü bilgisi verildi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Monroy’a taziyelerini iletti.

El Salvador'da savaş uçağı denize düştü VİDEO