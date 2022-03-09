Eleştirilere dayanamayan Putin'in kızı Luizia, hesabını kapattı

Rusya Lideri Vladimir Putin’in ‘gizli kızı’ olduğu iddia edilen Luiza Rozova (Krivonogikh), paylaşımlarına 'Baban katil' yazılması üzerine Instagram'ını dondurdu.

Rusya Lideri Vladimir Putin’in ‘gizli kızı’ olduğu iddia edilen Luiza Rozova (Krivonogikh), Ukrayna'da çıkan savaşın ardından eleştirilerin odağına geçti.

St. Petersburg’da yaşayan Rozova, Ukrayna işgalinin başından bu yana çok sayıda sosyal medya kullanıcısından hakaretler almaya başladı.

YORUMLARI KALDIRAMAYINCA HESABI SİLDİ

5 ay önce gizli kullanıma çevirdiği 84 bin takipçili Instagram hesabına gelen yorumlardan rahatsızlık duyan 18 yaşındaki genç kız, hesabını tamamen dondurdu.

"KATİLİN KIZI"

Paylaşımlarına "Katilin kızı, baban bir psikopat" gibi yorumlar yapılırken, genç kız babasının kim olduğunu hiçbir hesabından duyurmamayı tercih etti.

ANNESİ NE İNKAR ETTİ NE DE DOĞRULADI

Luiza, Rusya’nın en zengin kadınlarından biri olan 45 yaşındaki Svetlana Krivonogikh’in kızı. Svetlana, kızının babasının Putin olduğu iddiaları her zaman cevapsız bıraktı.