Euro
15.98
1.09%
Dolar
14.61
1.13%
Altın
960.32
0.66%
Borsa
2041
1.46%
Bitcoin
608.228
7.85%
BTXN Coin
38.35
0.18%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    Eleştirilere dayanamayan Putin'in kızı Luizia, hesabını kapattı

    Rusya Lideri Vladimir Putin’in ‘gizli kızı’ olduğu iddia edilen Luiza Rozova (Krivonogikh), paylaşımlarına 'Baban katil' yazılması üzerine Instagram'ını dondurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eleştirilere dayanamayan Putin'in kızı Luizia, hesabını kapattı

    Rusya Lideri Vladimir Putin’in ‘gizli kızı’ olduğu iddia edilen Luiza Rozova (Krivonogikh), Ukrayna'da çıkan savaşın ardından eleştirilerin odağına geçti.

    St. Petersburg’da yaşayan Rozova, Ukrayna işgalinin başından bu yana çok sayıda sosyal medya kullanıcısından hakaretler almaya başladı.

    YORUMLARI KALDIRAMAYINCA HESABI SİLDİ

    5 ay önce gizli kullanıma çevirdiği 84 bin takipçili Instagram hesabına gelen yorumlardan rahatsızlık duyan 18 yaşındaki genç kız, hesabını tamamen dondurdu.

    Eleştirilere dayanamayan Putin in kızı Luizia, hesabını kapattı #1

    "KATİLİN KIZI"

    Paylaşımlarına "Katilin kızı, baban bir psikopat" gibi yorumlar yapılırken, genç kız babasının kim olduğunu hiçbir hesabından duyurmamayı tercih etti.

    ANNESİ NE İNKAR ETTİ NE DE DOĞRULADI

    Luiza, Rusya’nın en zengin kadınlarından biri olan 45 yaşındaki Svetlana Krivonogikh’in kızı. Svetlana, kızının babasının Putin olduğu iddiaları her zaman cevapsız bıraktı.

    Eleştirilere dayanamayan Putin in kızı Luizia, hesabını kapattı #2

    Eleştirilere dayanamayan Putin in kızı Luizia, hesabını kapattı #3


    İlginizi Çekebilir

    Hakkari'de Eren Kış-30 Operasyonu başladı
    Gündem

    Hakkari'de Eren Kış-30 Operasyonu başladı

    Fahriye Evcen ve Karan birlikte eğlendi! O kareler sosyal medyayı yıktı geçti
    Medya

    Fahriye Evcen ve Karan birlikte eğlendi! O kareler sosyal medyayı yıktı geçti

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!

    Görüş Bildir