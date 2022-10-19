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- Eline banka kartı çipi yerleştiren İngiliz
Eline banka kartı çipi yerleştiren İngiliz
- Haber Merkezi
- 19.10.2022 - 16:01
- Güncelleme : 19.10.2022 - 16:09
Cüzdanını kaybetmek istemeyen ve hırsızlığa karşı önlem alan bir İngiliz, sıradışı bir yönteme başvurdu.
Görüntüleri sosyal medyada viral olan İngiliz, alışverişlerini kartsız ödeyebilmek için eline çip taktırdı ve bu işlem için yaklaşık 200 sterlin ödedi.
Eliyle temassız ödeme yapıyor
İmplant işlemini, dijital cüzdan sunan İngiltere merkezli bir şirket gerçekleştirdi. Söz konusu kişi, sosyal medyadan eliyle temassız ödeme yaptığı anları çekip paylaştı.
Sosyal medyanın gündeminde
Bazı kullanıcılar, implantın parayı mutlaka daha güvenli hale getirmediğini vurguladı. Diğer taraftan bazıları da "Kartın süresi dolana kadar eğlenceli ve harika." diye yazdı.
Eline banka kartı çipi yerleştiren İngiliz ViDEO
Kartın süresi 7 yıl sonra dolacak
Kartın sahibi, 7 yıl sonra sürenin dolacağını ve bu noktadan sonra kartın değiştirilmesi gerektiğini açıkladı.
Daily Star'ın haberine göre, çip yerleştirme prosedürü anestezi gerektirmiyor ve yaklaşık 15 dakika sürüyor.
Çip yerleştirme işlemi
Cerrahlar ciltte küçük bir boşluk oluşturarak implantı yerleştiriyor. Sonrasında yara dikiliyor ve iyileşme süreci başlıyor.