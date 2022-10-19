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    Eline banka kartı çipi yerleştiren İngiliz

    Temassız ödeme için eline implant yerleştirilen müşteri, kartını kullanmaya ihtiyaç duymuyor. Kartın sahibi, "Süresi, 7 yıl sonra dolacak" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:09
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    Eline banka kartı çipi yerleştiren İngiliz

    Cüzdanını kaybetmek istemeyen ve hırsızlığa karşı önlem alan bir İngiliz, sıradışı bir yönteme başvurdu.

    Görüntüleri sosyal medyada viral olan İngiliz, alışverişlerini kartsız ödeyebilmek için eline çip taktırdı ve bu işlem için yaklaşık 200 sterlin ödedi.

    Eliyle temassız ödeme yapıyor

    İmplant işlemini, dijital cüzdan sunan İngiltere merkezli bir şirket gerçekleştirdi. Söz konusu kişi, sosyal medyadan eliyle temassız ödeme yaptığı anları çekip paylaştı.

    Sosyal medyanın gündeminde

    Bazı  kullanıcılar, implantın parayı mutlaka daha güvenli hale getirmediğini vurguladı. Diğer taraftan bazıları da "Kartın süresi dolana kadar eğlenceli ve harika." diye yazdı.

    Eline banka kartı çipi yerleştiren İngiliz ViDEO

    Kartın süresi 7 yıl sonra dolacak

    Kartın sahibi, 7 yıl sonra sürenin dolacağını ve bu noktadan sonra kartın değiştirilmesi gerektiğini açıkladı.

    Daily Star'ın haberine göre, çip yerleştirme prosedürü anestezi gerektirmiyor ve yaklaşık 15 dakika sürüyor.

    Çip yerleştirme işlemi

    Cerrahlar ciltte küçük bir boşluk oluşturarak implantı yerleştiriyor. Sonrasında yara dikiliyor ve iyileşme süreci başlıyor.

    Eline banka kartı çipi yerleştiren İngiliz #1

    Eline banka kartı çipi yerleştiren İngiliz #2


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