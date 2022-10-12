İran'da saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'ye oyuncu Elnaaz Norouzi, soyunarak destek verdi.

İran'da saçı gözüktüğü gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini, gündemdeki yerini koruyor.

Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler devam ederken protestolara Türkiye'den ve dünyadan kadınlar da saçlarını keserek destek verdi.

Uluslararası yayın platformunda yer alan bir dizinin başrol oyuncusu Elnaaz Norouzi, Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından başlayan eylemlere destek verdi.

Soyundu

Aralarında oyuncuların da bulunduğu dünyanın her yerinden kadınlar, farkındalık yaratmak için saçlarını keserken oyuncu Norouzi soyundu.

Sosyal medyada yayınladığı videoda Norouzi, önce giydiği hicabını çıkardı daha sonra sadece iç çamaşırıyla kaldı.

Elnaaz Norouzi, Mahsa Amini için soyundu

"Çıplaklığı teşvik etmiyorum"

Norouzi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın neresinde olursa olsun her kadın, ne zaman ve nerede isterse onu giyme hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir erkek ya da başka bir kadının onu yargılamaya ya da başka türlü giyinmesini istemeye hakkı yoktur.

Herkesin farklı görüşleri ve inançları vardır ve bunlara saygı duyulması gerekir. Demokrasi karar verme gücü demektir. Her kadın kendi bedeni üzerinde karar verme gücüne sahip olmalıdır!" dedi.

Norouzi, iki milyon takipçisine "Çıplaklığı teşvik etmiyorum, seçim özgürlüğünü teşvik ediyorum!" dedi.