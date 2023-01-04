Elon Musk: ABD, 250 bin hesabın kapatılmasını istedi

Musk son açıkladığı ifşalar ile ABD makamlarının, Twitter'dan 250 bin hesabın kapatılmasını istediğini ortaya koydu.

Twitter’ı aldığı günden bu yana eski yönetiminin kurum içi yazışmalarını bir grup gazeteciyle paylaşarak ifşa eden Elon Musk’ın ‘Twitter Dosyaları’, gündemden düşmüyor…

Twitter Dosyaları olarak adlandırılan tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle içeriklere taraflı olarak müdahale ettiğini ortaya koyuyor.

Musk’ın ifşalarının 11’incisi ve sonuncusu, serbest gazeteci olarak çalışan Matt Taibbi aracılığı ile oldu.

ABD'li makamlar 250 bin hesabın kapatılmasını istedi

Musk, ABD makamlarının hem gazetecileri hem Kanadalı yetkilileri de içeren 250 bin kişinin hesabının kapatılmasını istediğini ortaya çıkardı.

Gazeteci Taibbi, yaptığı bir paylaşımda, ABD Küresel Etkileşim Merkezi (GEC) raporunun ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) verilerine dayandığına işaret ederek kapatılması istenen hesaplar arasında 2 veya daha fazla resmi hesabın da bulunduğunu kaydetti.

AA’nın haberine göre; Musk, Taibbi'nin gönderisini, "ABD makamları, aralarında gazeteciler ve Kanadalı yetkililerin de olduğu 250 bin hesabın kapatılmasını istedi." notu ile paylaştı.

‘Hoşlarına gitmeyen hesapların kapanmasını talep ettiler’

Twitter'ın ABD'li yetkililerden hoşlarına gitmeyen kişilerin hesaplarının askıya alınması için çeşitli, şaşırtıcı talepler alındığını belirten Taibbi’nin ifşasının arasında, , ABD'li makamların Twitter'ın eski güvenlik şefi Yoel Roth'la irtibatının kesilmeye çalışıldığı ve şirketin politika direktörü Carlos Monje'nin, "DHS'ye Roth'la direkt iletişim kurma imkanı verirsek onlar tekrar tekrar ona başvurur." ifadeleri yer aldı.

Trump yanlısı gruplara işlem talebi

İfşaata göre, Kasım 2020'de ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Schiff'in ofisi, Schiff'in personeline karşı eski Başkan Donald Trump yanlısı grupların tacizleri nedeniyle söz konusu gruplara yönelik işlem yapılmasını talep etti.

Talepte, "Misko ve diğer bazı Temsilciler Meclisi çalışanları hakkındaki içerikleri, bu içeriklere verilen tepkileri kaldırın ve (bazı) hesapları askıya alın." ifadesi yer aldı.

Twitter, ABD ordusunun manipülasyonlarına alet oldu

Bugüne kadar yapılan ifşaatta, ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait sızıntıların sansürlenmesi, Trump’ın hesabının askıya alınmasının yanı sıra Twitter’ın eski yönetiminin ABD ordusunun Orta Doğu’daki manipülasyonlarına alet olduğu da ortaya çıkmıştı.