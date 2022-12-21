Petrol
80.1
0.14%
Euro
19.82
0.05%
Dolar
18.652
0.00%
Altın
1.088
-0.14%
Borsa
5419
-0.50%
Bitcoin
319.500
0.39%
BTXN Coin
7.45
-4.11%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Elon Musk: Aptal birini bulur bulmaz CEO'luğu bırakacağım

    Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti.
    • 21.12.2022 - 05:45
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 05:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk: Aptal birini bulur bulmaz CEO'luğu bırakacağım

    Geçtiğimiz gün Elon Musk sosyal medya hesabından, Twitter CEO'luğundan istifa edip etmeyeceğini, kullanıcıların kararına bırakarak bir anket yayınlamıştı.

    Musk ayrıca anket sonucuna uyacağını da not olarak eklemişti. Anket sonucunda ise yüzde 57 ile Musk'ın istifa etmesi yönünde bir sonuç çıkmıştı.

    "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim"

    Anket sonrası Elon Musk'tan yeni bir açıklama geldi.

    Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim." ifadesini kullandı.

    17 milyon 500 bin kişiden fazla oy

    AA'nın haberine göre, Musk'ın yaptığı ankette 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

    ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı.

    Elon Musk: Aptal birini bulur bulmaz CEO luğu bırakacağım #1


    Tekirdağ'da bir ev sahibinden CHP'li belediyeye lağım tepkisi
    İç Haber

    Tekirdağ'da bir ev sahibinden CHP'li belediyeye lağım tepkisi

    Arnavutluk, Bayraktar TB2 SİHA alım anlaşmasını imzaladı
    Dünya

    Arnavutluk, Bayraktar TB2 SİHA alım anlaşmasını imzaladı

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir