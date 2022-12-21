Elon Musk: Aptal birini bulur bulmaz CEO'luğu bırakacağım

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti.

Geçtiğimiz gün Elon Musk sosyal medya hesabından, Twitter CEO'luğundan istifa edip etmeyeceğini, kullanıcıların kararına bırakarak bir anket yayınlamıştı.

Musk ayrıca anket sonucuna uyacağını da not olarak eklemişti. Anket sonucunda ise yüzde 57 ile Musk'ın istifa etmesi yönünde bir sonuç çıkmıştı.

"İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim"

Anket sonrası Elon Musk'tan yeni bir açıklama geldi.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim." ifadesini kullandı.

17 milyon 500 bin kişiden fazla oy

AA'nın haberine göre, Musk'ın yaptığı ankette 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı.