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    Elon Musk: Cumhuriyetçi DeSantis'i destekleyebilirim

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 2024'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis'i destekleyebileceğini açıkladı.
    • 17.06.2022 - 04:01
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    Elon Musk: Cumhuriyetçi DeSantis'i destekleyebilirim

    Elon Musk, bir Twitter kullanıcısının 2024'te kimi desteklemeye yakın olduğunu sorması üzerine "DeSantis" yanıtını verdi.

    Bu yıl kasımda yapılacak ara seçimlere ilişkin Musk, Teksas'taki ön seçimlerde Temsilciler Meclisi üyeliği adaylık yarışını kazanan Mayra Flores hakkındaki bir makaleye Twitter'dan yanıt verdi.

    "2022'de büyük bir Cumhuriyetçi dalga geliyor"

    AA'nın haberine göre; Musk, "Mayra Flores'e oy vererek, hayatımda ilk kez bir Cumhuriyetçiye oy vermiş oldum. 2022'de büyük bir kırmızı (Cumhuriyetçi) dalga geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Elon Musk: Cumhuriyetçi DeSantis i destekleyebilirim #1

    DeSantis, Elon Musk'ın desteğinden memnun

    DeSantis ise konuya ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Musk'ın Güney Afrika'da doğmasına atıfta bulunan DeSantis, "Afrika kökenli Amerikalıların desteğini memnuniyetle karşılıyorum, başka ne denir?" ifadesini kullandı.

    Elon Musk: Cumhuriyetçi DeSantis i destekleyebilirim #2


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