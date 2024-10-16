Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Dünya ABD seçimlerini takip ediyor.

5 Kasım'da yapılacak seçimlerden önce ülkede büyük bir heyecan hakim.

Eski Başkan Donald Trump ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris kıyasıya yarışıyor.

Bu süreçte seçim yarışında en dikkat çeken isim ise dünyaca ünlü milyarder Elon Musk...

75 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

Musk, Cumhuriyetçi Parti adayı ve eski başkan Donald Trump yanlısı harcama grubuna üç ay içinde yaklaşık 75 milyon dolar bağışta bulundu.

Federal Seçim Komisyonu'na yapılan açıklamalara göre, seçimleri belirleyebilecek olan çekişmeli eyaletlerdeki seçmenleri kazanmaya odaklanan America PAC, Temmuz-Eylül döneminde Musk'ın bağışta bulunduğu 75 milyon doların yaklaşık 72 milyon dolarını harcadı.

Bu rakam, seçmen toplamaya odaklanan Trump yanlısı diğer tüm Super Pac'lerden daha fazla. Musk tarafından kurulan Super Pac'in Trump ve Demokrat Kamala Harris arasındaki kıl payı seçimde büyük bir rol oynaması bekleniyor.

TRUMP'IN MİTİNGİNE KATILMIŞTI

Musk, seçim yarışının başladığı andan itibaren Trump'a açık desteğini ilan etmişti.

Sosyal medya platformu X'te canlı yayın yapan Musk'ın Trump ile röportajını milyonlarca seçmen takip etmişti.

Musk ayrıca geçtiğimiz günlerde, Trump ile birlikte bir mitinge katılmış ve konuşma yapmıştı.