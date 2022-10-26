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    Elon Musk elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezi'ne girdi

    Elon Musk elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezi'ne girdi

    Cuma günü Twitter’ı satın almasına yönelik anlaşmayı imzalayacağını açıklayan Tesla CEO'su Elon Musk, elinde lavabo ile Twitter'ın Genel Merkezi'ne girerken görüntülendi.
    • 26.10.2022 - 22:36
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 23:21
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    Tesla CEO'su Elon Musk, mikroblog web sitesini satın alma anlaşması tamamlanmak üzereyken Twitter'ın Genel Merkezi'ne elinde lavaboyla giriş yaptı.

    "İçeri girmesine izin verin"

    Musk, Twitter'ın Genel Merkezi'ne elinde lavaboyla giriş yaptığı videoyu kişisel hesabından paylaştı.

    Musk paylaşımında, "Twitter Merkezine giriş - Bunun içeri girmesine izin verin" ifadelerini kullandı.

    Musk, Twitter'ı satın almak için Nisan ayında 44 milyar dolarlık orijinal teklifini yaptı, ancak Temmuz ayında Twitter'ın platformundaki spam ve sahte hesapların sayısını yanlış sunarak orijinal anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek geri almıştı.

    Elon Musk elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi VİDEO

    Elon Musk elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezi ne girdi #1

    Twitter'ı satın alacak

    Twitter da Musk'ı devralmayı tamamlamak için dava etti ve milyarderi devralmadan uzaklaşmak için botları bir manevra olarak kullanmakla suçladı. Twitter hissedarları bu ayın başlarında Musk'ın orijinal anlaşması lehinde oy kullandı.

    AA'nın haberine göre Elon Musk, Twitter’ı satın almasına yönelik anlaşmayı Cuma günü imzalayacağını duyurdu.

    Musk bu açıklamayı satın alma işlemi için kendisine finansman sağlayan bankaların yetkilileriyle gerçekleştirdiği video konferansta yaptı. Bloomberg, satın alma işlemi için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansmanı sağlayan bankaların kredi anlaşmasına son şeklini vermeye hazırlandığını bildirdi.

    Elon Musk elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezi ne girdi #2

    Elon Musk elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezi ne girdi #3


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