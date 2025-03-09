Elon Musk ile Marco Rubio arasında tartışma

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesi sarsılıyor.

Hükümet Verimliliği Departmanı koordinatörü olarak işe başlayan milyarder Elon Musk, hükümet bütçesini artırmak için federal çalışan sayısında azalmaya gitme kararı önermiş ve Trump bu kararı onaylamıştı.

Dün akşam düzenlenen kabine toplantısında personel azaltma politikasının gelişmeleri konuşulurken, Trump'in iki sağlam müttefiki birbirine girdi.

RUBİO İLE MUSK BİRBİRİNE GİRDİ

New York Times’da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Elon Musk, bir kabine toplantısında Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu personel azaltımı yapmamakla suçladığı öne sürüldü.

RUBİO'DAN MUSK'A ALAYLI CEVAP

Toplantıya dair bilgi veren kaynaklara göre Musk, “Kimseyi kovmadınız” diyerek Rubio’yu eleştirdi.

Buna karşılık Rubio, Musk’ın iddialarına tepki göstererek, “Dışişleri Bakanlığı'nda erken emekliliğe ayrılan 1500 kişinin işten çıkarma olarak sayılıp sayılmadığını” sordu ve Musk’ın yeniden işten çıkarma yapabilmesi için bu kişileri işe almayı planlayıp planlamadığını alaycı bir dille ifade etti.

TRUMP ÇATIŞMA YOK DEDİ

Tartışmanın uzaması üzerine Başkan Donald Trump’ın devreye girerek Rubio’yu savunduğu belirtiliyor.

Trump, Rubio’nun büyük sorumluluklar üstlendiğini, sık sık seyahat ettiğini ve herkesin uyum içinde çalışması gerektiğini vurguladı.

NBC muhabirinin konuyla ilgili sorusu üzerine Trump, “Ortada bir çatışma yok. Ben de oradaydım. Sen bir başbelasısın. Bu soruyu sormaman gerekiyor çünkü burada Dünya Kupası’ndan bahsediyoruz. Elon Musk ve Marco Rubio harika bir iş çıkarıyor” şeklinde sert bir yanıt verdi.

sık seyahat ettiğini ve herkesin uyum içinde çalışması gerektiğini vurguladı.