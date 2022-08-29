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    Elon Musk: Medeniyeti sürdürmek için petrol kullanılmaya devam edilmeli

    Elon Musk, Norveç’te düzenlenen bir konferansta, "Medeniyeti sürdürmek için petrol ve doğalgaz kullanılmaya devam edilmeli" ifadelerini kullandı.
    • 29.08.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 13:38
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    Elon Musk: Medeniyeti sürdürmek için petrol kullanılmaya devam edilmeli

    Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Norveç’in Stavanger kentinde düzenlenen bir enerji konferansına katıldı.

    Musk yaptığı konuşmada, "Kısa vadede petrol ve doğalgaz kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde medeniyet çökecektir." dedi.

    Musk konuşmasının devamında, "Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri, sürdürülebilir enerjiye ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiştir. Bunun gerçekleşmesi 10 yıldan fazla sürebilir." ifadelerini kullandı.

    "Kış mevsiminde sürdürülebilir bir enerji..."

    İHA'nın haberine göre; Musk ayrıca konuşmasında Kuzey Denizi'nde açık deniz rüzgar enerjisi üretiminin, sabit pil paketleri ile birlikte önemli bir enerji kaynağı olabileceğini belirterek, "Kış mevsiminde sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlayabilir." dedi.

    Elon Musk: Medeniyeti sürdürmek için petrol kullanılmaya devam edilmeli #1


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