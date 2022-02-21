Elon Musk, Natasha Bassett ile aşk yaşıyor

Elon Musk, Natasha Bassett ile aşk yaşıyor

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, eski sevgilisi Grimes'ten ayrıldıktan 5 ay sonra Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett ile aşk yaşamaya başladı.

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk, 17 Şubat'ta özel jetinden gizemli bir kadınla inerken görüntülendi.

İkili, değeri 60 ile 70 milyon dolar olduğu tahmin edilen özel jetten ayrı ayrı inerken objektiflere yakalandı.

BİRLİKTE LOS ANGELES'A İNİŞ YAPTILAR

Musk'a yakın bir kişi, söz konusu kadının Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett (27) olduğunu ve çiftin birlikte seyahat ettikten sonra Los Angeles'a iniş yaptığını söyledi.

Haberi duyuran kaynak, “Birkaç aydır çıkıyorlar ve şu anda tek eşli ilişki yaşıyorlar.” dedi.

“KISMEN AYRIYIZ”

SpaceX ve Tesla'nın 50 yaşındaki CEO'su Musk, 5 ay önce 33 yaşındaki Kanadalı sevgilisi Grimes'tan ayrıldığını duyurmuştu.

Musk, Eylül 2021'de, “Kısmen ayrıyız ama hala birbirimizi seviyoruz, sık sık görüşüyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz.” demişti.

TARTIŞMA YARATAN İSİM

Tesla'nın CEO'su, farklı şehirlerde çalışmak zorunda oldukları için ayrıldıklarını söylemişti.

Musk ve Grimes, Mayıs 2020'de bebek sahibi olmuş ve çocuklarının adını X AE A-Xii koyarak büyük bir tartışma yaratmıştı.