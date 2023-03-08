Elon Musk Twitter çalışanından özür diledi! Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür dilemesinin ardından çalışan yaşananları bulduğunu ifade ederek Twitter'a geri dönmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Elon Musk, geçtiğimiz aylardas osyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Musk, sosyal medya devini satın almasın kısa süre sonra yüzlerce çalışanın işine son vermesiyle gündeme geldi.

Dünyaca ünlü Musk yönetimi ele aldığında, şirket çalışanlarını ciddi oranda düşürmesinin ardından gelen bilgilere göre, şirketin gelirleri de düşüş gösterdi.

Öte yandan Twitterda bir yeni gelişme daha yaşandı.

"Çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor"

BBC'nin haberine göre, şirket çalışanı Halli Thorleifsson, Twitter'dan Musk'a "İnsan kaynakları müdürün benim çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor." bilgisini verdi.

Musk ise Thorleifsson'a "Ne iş yapıyordun?" diye sordu.

Thorleifsson, Musk ile yazışmalarının ardından işten çıkarıldığına dair bir bildirim aldığını kaydetti.

"En kötüsü"

Musk, çalışanına yönelik Twitter'da "en kötüsü" yazıp silerken bir süre sonra ise Thorleifsson'a işe geri dönmesini teklif etti.

Çalışanından özür diledi

Elon Musk, "Olayı yanlış anladığım için Halli'den özür diliyorum. (Söylemim) Bana söylenen gerçeğe aykırı ya da doğru ama anlamsız şeyler nedeniyleydi." ifadelerini kullandı.

Kararından vazgeçti

Ajansı Ueno ile 2021'de Twitter bünyesine katılan Thorleifsson'ın işten çıkarılması durumunda şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle Musk'ın kararından vazgeçtiği kaydediliyor.

Çalışanı yaşananları garip buldu

Thorleifsson da yaşananları "garip" ve "son derece stresli" bulduğunu, Twitter'a geri dönmeyi değerlendirdiğini belirtti.