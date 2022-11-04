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    Elon Musk: Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandı

    ABD'li iş insanı Elon Musk, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük düşüş olduğunu söyledi.
    • 04.11.2022 - 22:30
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 22:47
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    Elon Musk: Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandı

    Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın gelirinde büyük düşüş olduğunu duyurdu.

    "Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu"

    İHA'nın haberine göre sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu. ABD'de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Elon Musk tek yönetici olmuştu

    Musk, geçtiğimiz hafta Twitter’ı 44 milyar dolara almasının ardından yönetim kurulunu feshederek Twitter’ın tek yöneticisi olmuştu. Mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını bildiren Musk, Twitter kullanıcılarından büyük tepki toplamıştı.

    Elon Musk: Twitter ın gelirinde büyük düşüş yaşandı #1


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