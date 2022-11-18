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    Elon Musk: Twitter'ın politikası erişim özgürlüğü değildir

    ABD'li iş adamı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür ancak erişim özgürlüğü değildir" dedi.
    • 18.11.2022 - 23:47
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    Elon Musk: Twitter'ın politikası erişim özgürlüğü değildir

    Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın yönetimine geçmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

    Yöneticileri kovarak yönetime geçen Musk, binlerce personeli işten çıkararak, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandırmıştı.

    "Twitter’ın politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir"

    İHA'nın haberine göre, Twitter’a yönelik iddialara ve tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, "Twitter’ın politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir. Olumsuz- nefret tweet’leri ve para kazanma özelliği kaldırılacaktır. Twitter’a reklam veya başka bir gelir getirilmeyecektir. Özel olarak aramadığınız sürece tweet’i bulamayacaksınız. Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee görevlerine geri getirildi. Trump’ın kararı ise henüz verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

    Elon Musk: Twitter ın politikası erişim özgürlüğü değildir #1


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