Elon Musk'a SİHA sorusu

Twitter'da bir takipçisi, Elon Musk'a Türk SİHA'larının başarısını hatırlatarak Tesla'nın SİHA üretip üretmeyeceğini sordu.

Rusya-Ukrayna savaşı 8'inci ayında devam ediyor.

Savaşta çatışmalar Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerde devam ederken Ukrayna tarafından kullanılan Türk SİHA'sı Bayraktar TB2, savaşın başından itibaren büyük başarı gösterdi.

Ukrayna'da hava araçlarının çekişmesi

Adına şarkılar bile bestelenen TB2, Rus güçlerine zor anlar yaşatırken son dönemde ise çatışmalara Rusya'nın kullandığı kamikaze drone'lar damga vurdu.

Batı medyasında, İran'ın ürettiği belirtilen ve kamikaze dalışı yaparak çarptığı bölgede patlayan hava araçlarına ilişkin görüntüler, Ruslar tarafından sık sık paylaşılmaya başladı.

"Birinci Drone Savaşı"

Söz konusu gelişme, İngiliz yayın kuruluşu Independent tarafından haber yapıldı.

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk ise bu haberi Twitter'da alıntılayarak gelişmeye dikkat çekti.

Musk'un "I. Drone Savaşı" notu düştüğü paylaşımına ise dikkat çekici bir soru geldi.

"En iyisi Türk SİHA'sı diyorlar sen üretecek misin?"

Bir Twitter kullanıcısı, Musk'a Türk SİHA'larının başarısını hatılatarak kendi şirketlerinin SİHA üretip üretmeyeceğini sordu.

Ünlü iş adamı ise soruya silah üretmemekten yana olduğunu ifade ederek cevap verdi.

Musk, "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır." dedi.