Elon Musk'tan 100 milyon dolar ödüllü yarışma

Elon Musk karbon salınımını önlemek amacıyla bir yarışma başlattı. Yarışmayı kazanana ise 100 milyon dolarlık para ödülü vereceğini duyurdu.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk iklim krizine karşı bir yarışma başlattı.

Katılımcıların projelerinin büyük çapta karbonu temizleyebilecek "milyar ton" ölçeğinde çözümler yaratabilecek sistemler önermeleri bekleniyor.

Bu sayede küresel karbon salınımını düşürebilecek bir projenin ortaya çıkması amaçlanıyor.

KAZANANA 100 MİLYON DOLAR

Yarışmayı kazanana ise 100 milyon dolarlık para ödülü vereceğini duyurdu.

Yarışmayı ve 100 milyon dolarlık ödülü kazanmak için katılımcıların atmosfer ve okyanuslardaki karbonu temizlemenin yolunu bulması gerekiyor.

Yarışma bu yıl 22 Nisan Dünya Günü'nde başlayacak ve 4 yıl sonra 22 Nisan 2025'te sona erecek.

KARBON SALINIMI KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Proje başarılı olursa Paris İklim Anlaşması'yla hedeflenen karbon salınımı seviyelerine gelinebilmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşmasıyla küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması amaçlanıyor.

Bunun için dünya genelinde karbon salınımının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması, 2050'yılına kadar ise sıfıra indirilmesi hedefleniyordu.