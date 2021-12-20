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Elon Musk’ın 2021 yılı için ödeyeceği vergi tutarı belli oldu

Elon Musk’ın 2021 yılı için ödeyeceği vergi tutarı belli oldu

Takipçilerine “Vergi ödemek için Tesla hisselerimi satayım mı?” diye soran, bunun karşılığında da birkaç hissesini satışa çıkaran Elon Musk, ödeyeceği vergi tutarını Twitter hesabından duyurdu.