- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Elon Musk'ın bir oğlu daha oldu
Elon Musk'ın bir oğlu daha oldu
- Haber Merkezi
- 05.05.2020 - 16:25
Space X’in CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından sevgilisi Grimes’ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.
İlk başta Grimes'in doğuma girdiğini yazan Musk, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının kendisine "Bebekten haber var mı?" yazması üzerine, "Anne ve bebek iyiler." dedi.
Musk, bir de fotoğraf paylaştı.
5 OĞLU VAR
Elon Musk, Grimes (Claire Boucher) ile 2018 yılından beri birliktelik yaşıyor. Üç kez boşanan 48 yaşındaki Musk’un, daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor.
İLK KEZ ANNE OLDU
32 yaşındaki Grimes, ilk kez anne oldu. Çift, bebek beklediklerini, ocak ayında Instagram’dan yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu.
BEBEĞİN ADI ŞAŞIRTTI
Elon Musk, bir takipçisinin bebeğin adını sorması üzerine 'X Æ A-12 Musk' adını verdiklerini söyledi. Musk’ın bu açıklaması, yüzlerce yorumu da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, ismin şifrelendirildiğini söyledi, bazıları da gülüp geçti.