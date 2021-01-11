Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, koronavirüse yakalandı

Hastalığını Instagram hesabından duyuran Grimes, "Nihayet koronavirüs kaptım" dedi.

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan koronavirüs yaşlı ya da genç, zengin ya da fakir dinlemiyor…

Öyle ki dikkat etmeyen hemen hemen herkes bu hastalıktan nasibini alıyor.

Onlardan biri de 185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO'su Elon Musk'ın sevgilisi Grimes…

“NİHAYET KAPTIM”

Virüsü kaptığını sosyal medyadan duyuran Grimes, ilginç sözleriyle dikkat çekti.

Grimes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet koronavirüs kaptım." dedi.

"ATEŞLİ RÜYALARDAN ZEVK ALIYORUM"

Kanadalı şarkıcı, kullandığı soğuk algınlığı ve grip ilacını alıp ateşli rüyalar gördüğünü ve bundan garip bir biçimde zevk aldığın söyledi.