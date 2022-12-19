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    Elon Musk'ın Twitter anketi Tesla hisselerini yükseltti

    Elon Musk'ın, Twitter'da CEO görevini bırakmak için düzenlediği ankette yüzde 57'lik 'görevden ayrıl' sonucundan sonra Tesla hisseleri yükselişe geçti.
    • 19.12.2022 - 19:33
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    Elon Musk'ın Twitter anketi Tesla hisselerini yükseltti

    Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, Twitter'daki üst yöneticilik (CEO) görevinden istifa edip etmeme konusunda Twitter'da anket başlattı.

    AA'nın haberine göre Musk'un başlattığı ankete katılanların yarısından fazlasının Twitter yöneticiliğini bırakmasını istemesi sonrası Tesla hisseleri yükselişe geçti.

    Tesla hisseleri yüzde 3 yükseldi

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, borsa açılışından kısa bir süre sonra yüzde 3'e kadar artarak 154,74 dolardan işlem gördü.

    Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter'ı devralma işlemlerinin tamamlandığı ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti.

    Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.

    Yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılmasını istedi

    Elon Musk, dün Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtmişti.

    Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

    Elon Musk ın Twitter anketi Tesla hisselerini yükseltti #1


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